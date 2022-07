Der Wahl-Kelbraer Bernd Aberle ist der neue Präsident

Axel Heller aus Roßla übergibt den Staffelstab an seinen Nachfolger. Was Heller in seiner Präsidentschaft bewegt hat.

Sangerhausen/MZ - Wachwechsel beim Sangerhäuser Rotary-Club: Bernd Aberle hat jetzt turnusgemäß das Präsidentenamt von Axel Heller übernommen. Der traditionelle Amtswechsel erfolgte zum Montagsmeeting auf der Terrasse des Sangerhäuser Rosenhotels, in dem sich auch das Clublokal der Rotarier befindet. Der scheidende Präsident Axel Heller erinnerte in einer eine kurze Rede an die vielen dramatischen Ereignisse wie die Flut im Ahrtal und der Kriegsbeginn in der Ukraine, die in seine Amtszeit fielen. Bei beiden haben sich die Rotarier stark engagiert, um den Opfern zu helfen.