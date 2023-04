Farnstädt/MZ - Die Erleichterung bei den Fußballern, Trainer und Fans des VfB Sangerhausen nach dem 2:1-Auswärtssieg in der Verbandsliga-Partie bei Blau-Weiß Farnstädt war am Sonnabend groß. „Wir haben in einigen guten Spielen in dieser Saison schon Punkte verschenkt. Diesmal haben wir wirklich schlecht gespielt, am Ende aber mit Glück gewonnen“, fasste VfB-Trainer Olaf Glage am Tag nach der Partie die 90 Minuten in Farnstädt aus seiner Sicht zusammen.

