Der Verein „Unser Wald“ und der Harzclub laden zum Baumschlagen an den Pferdeköpfen ein

Von 10 bis 16 Uhr haben Interessenten am 10. Dezember die Gelegenheit, sich ihren Weihnachtsbaum direkt im Wald auszusuchen und frisch zu schlagen.

Grillenberg/MZ - Der Verein „Unser Wald“ organisiert auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsbaumschlagen. Wie der Vereinsvorsitzende Eberhard Nothmann auf MZ-Anfrage erklärte, soll es am 10. Dezember stattfinden, dem Samstag vor dem dritten Advent. Vereinsmitglieder werden dann wieder an den Pferdeköpfen zwischen Grillenberg und Wippra eine Verkaufsstation einrichten.