Sportverein Wacker Wallhausen Der Sportverein Wacker Wallhausen investiert in neue Kegelbahn
In und um das Vereinsheim des Sportvereins von Wacker Wallhausen wird derzeit viel gebaut. Mitarbeiter eines Traditionsunternehmens errichten eine neue Kegelbahn.
01.12.2025, 14:00
Wallhausen/MZ - Decken und Wände der Kegelhalle erstrahlen bereits im frischen Weiß. Aber auf dem Fußboden kniend sind die Handwerker der Firma Ahlborn Kegel- und Bowlingbahnbau GmbH aus Leipzig dabei, die Platten für die neue Kegelbahn zu montieren.