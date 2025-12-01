In und um das Vereinsheim des Sportvereins von Wacker Wallhausen wird derzeit viel gebaut. Mitarbeiter eines Traditionsunternehmens errichten eine neue Kegelbahn.

Sascha Nabert und Helge Pfeil bauen die neue Kegelbahn in Wallhausen.

Wallhausen/MZ - Decken und Wände der Kegelhalle erstrahlen bereits im frischen Weiß. Aber auf dem Fußboden kniend sind die Handwerker der Firma Ahlborn Kegel- und Bowlingbahnbau GmbH aus Leipzig dabei, die Platten für die neue Kegelbahn zu montieren.