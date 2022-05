„Der Pflegeberuf ist sinnstiftend“ - Sangerhäuser Awo fordert Strukturreform in der Pflege

Anlässlich des Internationalen Tags der Pflege bekräftigt die Awo in Sachsen-Anhalt ihre Forderung nach einem grundsätzlichen Wandel in der Pflegepolitik.

Das Pflegeheim am Rosengarten in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Die Pflegeeinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) soziale Dienstleistungen am Rosengarten in Sangerhausen begleitet in ihrer Pflegeeinrichtung und im ambulanten Dienst täglich bis zu 350 Menschen. Landesweit begleitet die Awo in Sachsen-Anhalt in ihren Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen und ambulanten Diensten täglich 2.800 Menschen.