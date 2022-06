Der neue Kalender des Heimat- und Schlossvereins Roßla beschäftigt sich mit der Helme

So sah die Roßlaer Wilhelmstaße am 5. Februar 1909 aus. Die Helme hatte wie so oft den Ort überschwemmt.

Sangerhausen/MZ - Gänse schwimmen auf der Wilhelmstraße, die völlig überflutet ist. Menschen stehen knietief im Wasser. Die „Sangerhäuser Zeitung“ meldet im Februar 1909, ein solches Hochwasser wie jetzt sei seit 1881 nicht mehr zu verzeichnen gewesen. Nicht nur das Unter-, sondern auch das Roßlaer Oberdorf sei unter Wasser gesetzt worden. In vielen Straßen stehe das Wasser so hoch, dass den Hausbewohnern der Ein- und Ausgang versperrt ist. An vielen Stellen musste das Vieh aus den Ställen gebracht und die Keller ausgepumpt werden, in einigen Häusern ist das Wasser in die Stube gelaufen.