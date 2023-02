Laut Überlieferung geht die Tradition auf die Feste der „Hochlöblichen Drescherinnung“ zurück. Diese gehört mit zu den ältesten ihrer Art in der Region und wurde nach Überlieferungen schon im Jahre 1792 gegründet.

Die Mitglieder des Hackpfüffeler Karnevalsclubs pflegen den Fastnachtsumzug mit Erbsbär. Sie ziehen von Haus zu Haus und sammeln einen Obolus in die Lade der Drescherinnung von 1814.

Hackpfüffel/MZ - Wer glaubt, Samstag früh um 8 Uhr in ein verschlafenes Dörfchen Hackpfüffel zu fahren, der irrt sich gewaltig. In einer Garage in der Nähe der Parkanlage geschieht gerade eine Verwandlung: Jens Borchardt wird zum Erbsbären. Bis zum Nachmittag wird der 50-Jährige mit einer bunten Truppe des Hackpfüffeler Karnevalsclubs (HKC) durch den Ort ziehen.