Der FDP-Kreisverband Mansfeld-Südharz spricht über seine Wahrnehmung

Klosterrode/MZ - In den historischen Gemäuern des Schlosses in Klosterrode (Blankenheim) haben sich die Mitglieder des FDP-Kreisverbands Mansfeld-Südharz zu ihrem zwölften Kreisparteitag getroffen. Die thematische Sitzung stand unter der Überschrift „Wir müssen reden“. Inhaltlich bedeutete das für die 15 anwesenden Mitglieder und sieben Gäste, über die Wahrnehmung der Freien Demokraten in der Landes- und auch Bundespolitik zu sprechen. Denn: „Wir haben wilde Zeiten. Und in den verschiedenen Koalitionen kommen nicht immer 100 Prozent der Gene der FDP durch“, fasste es die Kreisvorsitzende Kathrin Tarricone zusammen.

