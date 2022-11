Der abendliche Einflug der Kraniche lockt immer mehr Touristen

Der Kranichzug am Stausee Kelbra lockt jeden Herbst mehr Touristen an. In diesem Jahr konnten bis 45.000 Kraniche beobachtet werden.

Kraniche am Schlafplatz im Stausee in Kelbra.

Kelbra - Es ist ein beeindruckendes Schauspiel, was sich seit Anfang Oktober Abend für Abend am Stausee Kelbra abspielt. Mit einsetzender Dämmerung kommen aus allen Himmelsrichtungen Kraniche in typischer V-Formation, in breiter Front oder in riesigen Wolken zum Schlafplatz.