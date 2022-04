Der 1970-er Abiturjahrgang des Sangerhäuser Schollgymnasiums feiert das „Goldene“

Sangerhausen/MZ - Die Vorfreude schwingt mit. Bernhard Richter gehört zum sogenannten harten Kern der ehemaligen 12/B2, die 1970 am Sangerhäuser Geschwister-Scholl-Gymnasium Abitur gemacht hat und an diesem Freitag das „Goldene“ feiern will. „Mit einem Jahr Verspätung“, sagt der 69-Jährige, der Sangerhausen treu geblieben ist. „Eigentlich hatten wir den 20. Juni 2020 ins Auge gefasst, dann den Juni ’21…“ Coronabedingt hätten sie halt ihre Pläne zweimal ändern müssen, doch nun steigt die Jubiläumsfeier am 1. Oktober. Dass es ein Freitag ist, sei kein Problem, sagt Richter und lacht: „Wir sind ja inzwischen alle Rentner.“