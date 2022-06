Depot zieht ins Sangerhäuser E-Center

Sangerhausen - Wo sonst Brötchen und Brot in den Regalen lagen, herrscht Leere. Die Sitzplätze am Haupteingang sind entfernt. Die Eismaschine ist demontiert. In den vergangenen Tagen ist die Filiale der Edeka-eigenen Schäfer-Bäckerei im E-Center im Sangerhäuser Helme-Park ausgeräumt worden. Es ist quasi der Startschuss für den ersten größeren Umbau des Markts, der am 27. April 2005 in dem Sangerhäuser Gewerbegebiet an der früheren B 80 eingeweiht worden war. In zwei Bauabschnitten soll das Gebäude nun fit für die Zukunft gemacht werden.

