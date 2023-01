Strenge Auflagen vom Denkmalschutz: Gerät die Sanierung der Allstedter Wigbertikirche ins Stocken?

Die Sanierungsarbeiten an der Ruine Wigbertikirche in Allstedt sind vergeben. Doch das letzte Wort hat der Denkmalschutz ...

Allstedt/MZ - Die geplanten Sanierungsarbeiten an der Ruine der Allstedter Wigbertikirche hat die Stadt jetzt an eine auf Denkmalpflege spezialisierte Firma in Mühlhausen vergeben. Der Hauptausschuss fasste den entsprechenden Beschluss. Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) hofft unterdessen, dass sich die vorgesehenen Arbeiten mit den Auflagen der Denkmalbehörden in Einklang bringen lassen.