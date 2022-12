Winter-Modenschau im DDR-Museum in Bennungen: Was wird vorgeführt?

Zu jedem Anlass schick: Im August 2009 wurde wurde das kleine DDR-Museum in Bennungen eröffnet. Bisher fanden Modenschauen nur im Sommer statt. Nun kann die DDR-Mode auch im Winter bestaunt werden.

Die Models des DDR-Museums in Bennungen nahmen das Geburtstagskind, Helga Stark (2.v.li.), bei der Premiere im neuen Raum in ihre Mitte.

Bennungen/MZ - Kittelschürzen, Schreibmaschinen, Stern-RadioRecorder, Pionierhalstücher, das Buch „Weltall-Erde-Mensch“, Goldbrand, Echter Nordhäuser Doppelkorn: Für das Geburtstagskind Helga Stark beginnt eine Reise in die Vergangenheit und in ein anderes Land. Die gerade 56 Jahre zählende gebürtige Hamburgerin freut sich wie ein Kind. Und mit ihr ein Großteil der Verwandtschaft aus „Ost“ und „West“, die den Nachmittag im Kleinen DDR-Museum in Bennungen verbringen.