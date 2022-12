David Breitenbach Aus Sittendorf wurde Zweiter

Sittendorf/MZ - „Leider sollte es nicht sein“, teilt David Breitenbach vom FSV Sittendorf mit. Der Fußballer, Trainer und Vorstandsmitglied des FSV Sittendorf hatte sich beim Deutschen Fußballbund (DFB) beim bundesweiten Wettbewerb „Amateure des Jahres“ beworben. Insgesamt gingen 131 Amateurfußballerinnen und -fußballer an den Start. Immerhin hat er es bis in die Endauswahl geschafft, bei dem sich jeweils die ersten fünf Männer und fünf Frauen mit einem Video fürs 14-tägige Voting qualifiziert haben. Bei den Männern setzte sich hauchdünn der B-Jugendspieler und Paraleichtathlet Simon Seyfarth vom VfB Grün-Weiß Erfurt gegen ihn an die Spitze. Bei den Frauen gewann Petra Linder vom TSV Pömmern.