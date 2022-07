Das letzte Konzert auf Burg und Schloss Allstedt

Warum es keine Veranstaltungen in den nächsten Jahren mehr gibt. Das Publikum von North Sea Gas erinnert sich auch an andere Veranstaltungen auf Burg und Schloss Allstedt.

Die schottische Band North Sea Gas lockte ein großes Publikum in den Burghof von Burg und Schloß Allstedt.

Allstedt/MZ - Mit einem Lächeln bezahlt der Mann in original schottischer Tracht den Eintritt bei Sonja Becker. Hans-Peter Eisenkrätzer fällt am Samstagabend im Burghof von Burg und Schloss Allstedt auf. Zusammen mit seiner Frau Heike hat er zwar keinen so langen Anfahrtsweg, wie die Band North Sea Gas, aber immerhin kommen sie extra von Neustadt/Harz hierher. „Wir sind Fans der Band“, sagt Eisenkrätzer. „Wenn die Gruppe bei uns auf Burg Hohnstein auftritt, sind immer einige Hardcore-Fans im Kilt dabei. Ich hoffe ja, dass heute Abend auch noch welche kommen.“ Das war dann zwar nicht der Fall, aber einige Besucher zeigen ihre Verbundenheit immerhin mit Fan-T-Shirts.