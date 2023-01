Vier der fünf zurückliegenden Jahre fielen in der Region zu trocken aus. Auch 2022 macht da keine Ausnahme. Am schlimmsten sieht es im nordwestlichen Mansfeld-Südharz aus.

2019 fehlte der Niederschlag zeitweise so extrem, dass Flüsse komplett trocken fielen – wie die Thyra in Rottleberode.

Sangerhausen/MZ - Das Jahr 2022 ist in Sangerhausen das zweittrockenste der vergangenen 30 Jahre gewesen. Das zeigen die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach wurden im vergangenen Jahr an der offiziellen DWD-Messstation in der Kreisstadt 401,2 Millimeter Niederschlag registriert. Ein Millimeter entspricht einem Liter Wasser pro Quadratmeter Bodenfläche.