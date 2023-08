In der ersten Runde des Dachbleche-Landespokal Sachsen-Anhalts trifft der VfB Sangerhausen auf die Drittliga-Vertretung vom Halleschen FC . Die Freude darüber ist groß. Welches Los die anderen Mannschaften gezogen haben.

Sangerhausen/MZ - Stefan Kuhnert ist begeistert: „Das ist absolutes Wunschlos. Was besseres konnte uns doch nicht passieren“, jubelt der Trainer des VfB Sangerhausen am Mittwochabend kurz nachdem bekannt wird, dass die Verbandsliga-Elf aus der Rosenstadt in der ersten Runde des Dachbleche-Landespokal Sachsen-Anhalts auf die Drittliga-Vertretung vom Halleschen FC trifft. Spieltermin 9. oder 10. September.