Das Hobby eines Sangerhäusers ist nichts für Menschen mit Arachnophobie

Spinne unterm Getränk: Der Sangerhäuser Jens Hartmann hat über 100 Spinnen zu Hause. Diese leben unter anderem auch in einem Terrarium, das der Couchtisch ist.

Sangerhausen/MZ - Die Wohnung von Jens Hartmann ist nichts für Menschen mit Spinnenphobie. Denn dort, wo normalerweise ein Schrank an der Wand oder ein Couchtisch vor dem braunen Ledersofa stehen könnte, sind Terrarien angebracht. Stellt er also am Abend ein Kaltgetränk auf den Coutisch, kann es sein, dass unten drunter eine Vogelspinne umherläuft. Denn der Sangerhäuser ist Spinnenliebhaber.