Trotz Donald Trump „Das hat mich beeindruckt“ - Warum Unterschütz aus Mansfeld-Südharz den Schritt in die USA wagte

Uwe Unterschütz hat mit seinem Unternehmen den Schritt in die USA gewagt, nun zieht er erstmals Bilanz. Wie die Firma in Sangerhausen und Hettstedt von dem US-Projekt profitiert, was man hier von den Amerikanern lernen kann und wie er zu den angekündigten Zöllen von US-Präsident Donald Trump steht.