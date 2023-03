Das Frühlingserwachen ist eines der ersten Highlights in der Sangerhäuser Innenstadt in diesem Jahr. Das erwartet die Besucher in der Zeit vom 31. März bis 2. April 2023.

Sangerhausen/MZ - Es ist noch einige Tage hin, die Vorbereitungen für das Sangerhäuser Frühlingserwachen vom 31. März bis 2. April gehen aber jetzt in die finale Phase. Sven-Bolko Heck, der in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein als Veranstalter fungiert, verspricht: „Das Fest wird eine runde Sache“ – und rührt fleißig die Werbetrommel. „Es wird ganz schön was los sein in der Innenstadt“, sagt er.