Stolberg/MZ - Lampenfieber, und wie! Vor allem in Stolberg, wo an diesem Wochenende die 2. Sommerfestspiele auf der Waldbühne weitergehen: mit einem Konzert von Liedermacher Paul Bartsch und Band am Samstag (19.30 Uhr), mit der Premiere des Familienmusicals „Peter Pan und Kapitän Hook“ am Sonntag (14 Uhr) und dem anschließenden Kinder- und Familienfest.