Das Café „Bück-Dich“ öffnet an diesem Sonntag das letzte Mal

Sangerhausen - Es war es eine Institution im Sangerhäuser Stadtteil Südwest. Seit 25 Jahren bestand das vor allem für seinen Kuchen und die dschungelartige Einrichtung bekannte Café „Bück-Dich “ an der Karl-Liebknecht-Straße. Diese Ära geht in den kommenden Tagen zu Ende. Denn Besitzer André Reick schließt das Café, das ein Vierteljahrhundert sein Lebensinhalt war, zum 1. November. An diesem verlängerten Wochenende ist noch einmal geöffnet, und zwar am Sonntag. Der Wirt hatte bereits im Sommer angekündigt, dass er sich eine neue Herausforderung suchen wolle. Nun ist es soweit.