Das bunte Rahmenprogramm in Sangerhausen zum Etappenstart der Deutschlandtour

Sangerhausen/MZ - Anlässlich des Etappenstarts der Deutschlandtour hat die Stadt mit ihren Mitstreitern vom Kreissportbund Mansfeld-Südharz und dem Verein „madhouse“ ein Fahrradfestival vorbereitet. „Es beginnt ab 13 Uhr mit einem bunten Rahmenprogramm. Für Kinder und Familien gibt es viele tolle Sport- und Bewegungsaktionen“, wirbt Stadtsprecherin Marina Becker für die Veranstaltung.

Einer der Höhepunkte soll der 1. Kids-Cup der Stadt Sangerhausen und des Kreissportbundes werden, bei dem die Teilnehmer mit dem eigenen Fahrrad einen Parcours bewältigen müssen. Am Ende warte eine Überraschung auf die Teilnehmer.

Hindernisparcour für die ganz kleinen Sportler

„Für unsere ganz kleinen Sportler haben wir einen kleineren Hindernislauf aufgebaut, der mit dem eigenen Laufrad oder mit einem Stuntroller abgefahren werden kann“, sagt Becker. Die Sangerhäuser Stadtwerke hätten zudem ein Energie-Quiz parat und einige kleine Aktionen vorbereitet.

„Weitere Höhepunkte des Festivals sind das Spielmobil mit großer Drachenburg, ein Bungee-Run, ein Smoothie Bike, eine Buttonmaschine, Popcorn, Zuckerwatte, Slushi und vieles andere“, sagt Becker. Die Kreis- und Landesverkehrswacht werde zudem mit einem Infostand, einer Fahrradwerkstatt, diversen Simulatoren, einem Rauschbrillenparcours sowie einem E-Bike-Informationsstand und Reaktionstestern präsent sein. Zudem will das Polizeirevier Mansfeld-Südharz auf das Thema Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam machen.

Radballer des RSV 2004 Sangerhausen zeigen ihr Können

Das Fahrrad einmal anders erleben, können die Gäste bei ADFC-Mitglied Achim Schröter, der sein Repertoire an besonderen Rädern, darunter ein Hochrad, präsentiert. Ab 16 Uhr soll es dann noch einmal sportlich werden: Die Radballer des RSV 2004 Sangerhausen präsentieren sich und die Sportart. „Außerdem freuen wir uns, die Kunstradfahrer des Rad- und Freizeitsportvereins 1905 Bornstedt in Sangerhausen begrüßen und bei ihren Vorführungen bestaunen zu dürfen“, so die Sprecherin. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt: Mit Gulaschkanone, Kuchen, Kaffee und Getränken gebe es an diesem besonderen Freitag genügend Stärkung vor und nach den sportlichen Aktionen.

Achtung: Entsprechend der aktuell gültigen Corona-Regelungen wird nur Menschen der Zutritt zur Veranstaltung gewährt werden, die einen nicht länger als 24 Stunden zurückliegenden negativen Test vorweisen können, einen vollständigen Impfschutz oder einen Genesenen-Nachweis besitzen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der vorgenannten Pflicht ausgenommen. Zudem werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst.