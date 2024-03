Am 1. März will der Landkreis Mansfeld-Südharz die vielen Helfer ehren, die beim Hochwasser im Einsatz waren.

Sangerhausen/MZ. - Der 1. März soll ein Feiertag werden. Denn dann steigt in der Mammuthalle in Sangerhausen die Dankeschön-Veranstaltung des Landkreises. Damit will man sich bei allen Helfern bedanken, die in der Zeit des Helme-Hochwassers im Einsatz waren.

Insgesamt seien bis Anfang der vergangenen Woche über 800 Anmeldungen eingegangen, sagt Kreissprecherin Michaela Heilek. „Das zeigt, dass den Leuten es wichtig ist, zusammenzukommen.“

Neben den Dankesreden von Ministerpräsident Reiner Haseloff, Innenministerin Tamara Zieschang und Landrat André Schröder (alle CDU) steht vor allem die Ehrung der Helfer im Mittelpunkt. „Jeder Einsatzkraft bekommt eine Erinnerung an den Einsatz“, kündigt Sprecherin Heilek an. Auf der Bühne werden dann ein paar Einsatzkräfte ausgezeichnet – stellvertretend für alle.

Ehrung der Helfer und kleines Kulturprogramm

Zu den Geehrten zählen etwa die Einsatzkräfte von Bundeswehr, THW, Talsperrenbetrieb, Landesamt für Hochwasserschutz (LHW), Katastrophenstab, aber auch die freiwilligen Helfer der Feuerwehren im gesamten Landkreis.

„Bis einschließlich 12. Januar 2024 waren knapp 4.000 Einsatzkräfte im Einsatz“, unterstrich der Kreis in der Pressemitteilung. Ebenfalls eingeladen worden sind Vertreter von Unternehmen, die während des Hochwassers unterstützt hätten.

Zum genauen Ablauf wolle man allerdings noch nicht zu viel verraten, sagte Heilek. Es sei jedenfalls auch ein kleines Kulturprogramm vorgesehen. Dass das Hochwasser den Landkreis zusammengeschweißt haben könnte, zeige sich auch daran, dass sich viele Sponsoren für die Feier gefunden hätten, sagt Heilek. Dies betraf etwa das Catering oder auch Rabatte anderer Art.