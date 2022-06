Damit die Gewässer ungehindert fließen: Unterhaltungsverband Helme besichtigt die Ufer

Stolberg/MZ - Es sollte wohl eine Art Unterstützung sein, was Christian Knape vom Unterhaltungsverband Helme (UHV) und die Schaubeauftragten am Ufer der Lude in der Rittergasse in Stolberg/ Harz entdeckten. Zwischen Rittertor und Waldbad, hatte jemand Wasserbausteine ins Gewässer abgekippt. Vermutlich sollten sie das Abrutschen der Straße verhindern. Aus Sicht von Christian Knape geht das gar nicht.

