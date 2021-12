Crash zweier Pkw in der Erfurter Straße in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Leicht verletzt wurde am Dienstagnachmittag die Fahrerin eines Pkw Hyundai bei einem Unfall in der Erfurter Straße in Sangerhausen. Ihr Fahrzeug war im Bereich einer Supermarktausfahrt mit einem anderen Auto kollidiert, als dessen Fahrerin verbotenerweise nach links abbiegen wolle, so die Polizei. Den angerichteten Sachschaden an den beiden Fahrzeugen bezifferten die Beamten auf insgesamt etwa 5.000 Euro.