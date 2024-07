Ein 82 Jahre alter Mann hat in Sangerhausen nach einem Unfall den Ort des Geschehens einfach verlassen. Er ließ einen schwer verletzten Mann zurück.

Mopedfahrer kracht beim Abbiegen in Rennradfahrer: 82-Jähriger flüchtet vom Unfallort

Crash in Sangerhausen

In Sangerhausen hat sich ein Unfall in der Beyernaumburger Straße ereignet.

Sangerhausen/DUR. - Am Samstag ist es um 11.20 Uhr zu einem Unfall in der Beyernaumburger Straße in Sangerhausen gekommen.

Laut Polizei wollte ein 82 Jahre alter Mopedfahrer abbiegen und stieß mit einem 28 Jahre alten Rennradfahrer zusammen. Dieser sei dabei gestürzt und schwer verletzt worden. Der Radfahrer wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht, heißt es. Der Mopedfahrer sei vom Unfallort geflüchtet.

Lesen Sie auch: Schockmoment in Sangerhausen - Dreijähriger verschwindet von Spielplatz

Aufgrund von Zeugenaussagen habe die Polizei den 82-Jährigen gegen 16.30 Uhr schnappen können. Auch an seinem Moped seien dabei entsprechende Beschädigungen gefunden worden.

Der Mann wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, heißt es weiter. Er ist laut Polizei nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Wegen der Unfallflucht und des Fahrens ohne Führerschein ermittle nun die Kriminalpolizei gegen den 82-Jährigen.

Während dieser Zeit sei es am Unfallort zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.