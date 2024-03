Gefahrengut-Lkw kippt zwischen Nieder- und Oberröblingen in den Graben: L219 gesperrt

Sangerhausen/DUR. - Zwischen Nieder- und Oberröblingen ist ein Lkw mit Gefahrgut am Montag gegen 10.15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekippt, so die Polizei.

Der Fahrer sei zunächst im Fahrzeug eingeklemmt worden. Mittlerweile sei er aber verletzt gerettet geworden. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen des Lkw, so die Beamten weiter.

Die Fahrbahn sei voll gesperrt. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.