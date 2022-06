Corona-Variante BA.5 herrscht in Mansfeld-Südharz wohl vor

Sangerhausen/MZ - Die Zahl der Menschen, die sich mit Corona angesteckt haben, steigt in Mansfeld-Südharz weiter an. Von Dienstag auf Mittwoch sind 111 offiziell bestätigte Fälle dazugekommen. Es dürfte aber eine große Dunkelziffer geben, denn seit Omikron kursiert, erleben viele Menschen die Infektion nur noch mit leichten Erkältungssymptomen. Nicht jeder lässt sich noch testen. Zudem reicht zur Bestätigung einer Infektion inzwischen ein qualifizierter Schnelltest aus. Fälle ohne PCR-Bestätigung erscheinen aber nicht in der Statistik, erklärt Pressesprecherin Romy Richter vom Sozialministerium Sachsen-Anhalt.

