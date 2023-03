Die letzten Bastionen der Maskenpflicht sind Arztpraxen und Krankenhäuser. Sollten dort die Masken auch fallen? Wir haben Menschen in Mansfeld-Südharz dazu befragt.

Für Besucher gilt weiterhin die Maskenpflicht in Arztpraxen und Krankenhäuser - Was halten die Menschen davon?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Wie halten es die Mansfelder noch mit der Maske? Schließlich fallen ab 1. März weitere Pflichten, sie zu tragen. Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sind von nun an von Test- und Maskenpflicht befreit. Lediglich für Besucher in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt weiterhin die Maskenpflicht. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage im Landkreis zeigt sich ein gemischtes Bild.