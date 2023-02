Sangerhausen/MZ - Der Feuerwehreinsatz, der am Montagabend in der Sangerhäuser Innenstadt großes Aufsehen erregt hat, hätte auch anders ausgehen können. Ganz anders. In einer Dachgeschosswohnung in der Jakobstraße hatte ein Kohlenmonoxidmelder, kurz CO-Melder, angeschlagen. Daraufhin alarmierte die Anwohnerin die Leitstelle, und diese wiederum die Wehren aus Sangerhausen und Oberröblingen.