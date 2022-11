Nach 15 Jahren in Mansfeld-Südharz Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe verlässt Klinik Sangerhausen

Thoralf Amse, Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in den Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz, wird zum 1. Januar 2023 nicht mehr in der Helios-Klinik in Sangerhausen tätig sein.