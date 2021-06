CDU-Kandidat Matthias Redlich führt im Wahlkreis Sangerhausen

Zehn Wahlvorstände zählten am Sonntag in der Mammuthalle ihre Briefwahlstimmenaus, sechs aus Sangerhausen, je zwei aus Mansfeld und Südharz.

Sangerhausen - Die CDU steht kurz davor, das Landtagsdirektmandat im Wahlkreis Sangerhausen zurückzuerobern. Zumindest sprach am Abend (Stand: 20.45 Uhr) nach der Auszählung von 72 von 92 Wahllokalen im Wahlkreis vieles dafür. Matthias Redlich lag dabei mit knapp zehn Prozentpunkten überraschend deutlich vor AfD-Kandidat Andreas Gehlmann. Damit müsste sich Gehlmann nach nur fünf Jahren wieder aus dem Landtag verabschieden, da er nicht auf der AfD-Liste stand. Die drittmeisten Stimmen schien sich Carola Kunde (Linke) zu sichern, für die der Einzug in den Landtag damit nur über die Landesliste erfolgen kann und am Abend am seidenen Faden hing.

Zwischenergebnis: CDU liegt klar vorn

Bei den Zweitstimmen lag die CDU klar vor der AfD. Diese schien im Vergleich zu 2016 ebenso Prozentpunkte einzubüßen wie Linke, SPD und Grüne. Die FDP hingegen schickte sich an, ihr Ergebnis aus 2016 zu verbessern. Klarer Wahlsieger am Abend dürfte aber die CDU sein. Sie lag bei über zehn Prozent mehr als vor fünf Jahren.

Ausgezählt wurde dieses Mal unter anderem in der Mammuthalle in Sangerhausen, wo sich gleich zehn Wahlvorstände zur Zählung trafen. Dabei hatte jeder der Wahlvorstände sein eigenes Vorgehen. Während an dem einen Tisch zunächst die Briefe geöffnet wurden, wurde an anderen direkt mit dem Zählen begonnen - entweder direkt auf dem Tisch, auf einer Sitzbank oder gar auf dem Fußboden. Nach und nach bildeten sich so unterschiedlich große Stapel, sortiert nach den Parteien.

Man habe sich für die Mammuthalle entschieden, weil sich hier die Hygiene-Maßnahmen am besten umsetzen ließen, sagte Kreissprecherin Michaela Heilek. „Wir haben knapp doppelt so viele Briefwahlstimmen wie 2016.“ Zudem habe man in zwölf großen Büros der Kreisverwaltung weitere Wahlvorstände platziert.

Landrätin Angelika Klein besucht die Mammuthalle in Sangerhausen

Auch Landrätin Angelika Klein (Die Linke) schaute in der Mammuthalle vorbei. „So etwas hatten wir ja auch noch nicht, deswegen bin ich aus Interesse hier“, sagte sie. Sie könne sich durchaus vorstellen, die Stimmenauszählung künftig auch ohne Corona in einem solchen Rahmen abzuhalten. Auch Kreiswahlleiter Matthias Grünewald beobachtete die flinken Hände der Wahlvorstände, wie sie die türkisblauen Umschläge öffneten und dann die Wahlzettel auf die Stapel verteilten. „Wir haben heute am Sonntag noch einmal eine ganz schön große Sonntagszustellung von der Post erhalten“, sagte Grünewald. Und auch heute habe man noch Briefe an die Gemeinden weiterleiten müssen, die fälschlicherweise in der Kreisverwaltung gelandet seien.

In allen Wahllokalen - wie hier in Allstedt - mussten die Wähler Hygiene-Maßnahmen beachten, wie zum Beispiel das Tragen von Mundschutzen. (Foto: Maik Schumann)

Leider habe es auch ungültige Stimmen gegeben, weil die einzelnen Wahlzettel in die falschen Wahlumschläge gesteckt worden seien. Bereits am Nachmittag, 15 Uhr, hatte man die Briefwahlumschläge ein erstes Mal geöffnet, um die Rechtmäßigkeit der abgeschickten Unterlagen zu überprüfen und ungültige Stimmen auszusortieren. Die Gefahr der ungültigen Stimmen bestand auch bei den Wählern an den Urnen. Denn der Wahlzettel für die Landratswahl war grau, jener für die Landtagswahl weiß. „Deswegen steht an den beiden Wahlurnen immer eine Person, die darauf achtet, dass die Wahlzettel in die richtige Urne geworfen werden“, sagt Udo Michael, Wahlleiter im Sangerhäuser Wahlbüro im Neuen Rathaus. „Ansonsten sind die Stimmen ungültig.“

Teilweise bildeten sich Schlangen vor den Wahllokalen

Die Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen 30 (Eisleben) und 31 (Sangerhausen) bei der Landtagswahl hatte 16 Uhr bei 51,7 Prozent gelegen, teilte Sprecherin Heilek mit. Vor fünf Jahren hatte es im Wahlkreis Sangerhausen eine Wahlbeteiligung von 60,7 und im Wahlkreis Eisleben 58,1 gegeben. Dabei stieg der Anteil der Briefwähler, wie erwartet und im Vorfeld auch schon berichtet, stark an. Damit hatten den in beiden Wahlkreisen mit Stand 16 Uhr von insgesamt 93.521 Wahlberechtigten 48.347 ihre Stimme für den Landtag abgegeben. Bei der Landratswahl lag die Zahl zum gleichen Zeitpunkt bei 43.474 von insgesamt rund 116.000 wahlberechtigten Bürgern - ohne Briefwahl. Damit lag die Wahlbeteiligung in den elf Einheits- und Verbandsgemeinden bei 37,48 Prozent.

Die Mehrheit der Stimmen wurde allerdings ganz traditionell im Wahllokal persönlich abgegeben. Am Vormittag bildeten sich zum Beispiel in Sangerhausen stellenweise Schlangen vor den Lokalen - etwa am Neuen Rathaus oder im Theo d’Or. „Vor und nach dem Gottesdienst sind klassische Stoßzeiten“, sagte Udo Michael. „Und auch gegen 13.30 Uhr kam noch einmal ein Schub.“ Vorkommnisse bezüglich der Corona-Maßnahmen wurden bis Redaktionsschluss nicht gemeldet. Maximal drei Personen durften die Wahllokale betreten.

Im Wahllokal in der Mensa der Allstedter Grundschule beispielsweise war eine Person ständig mit dem Desinfizieren der Wahlkabinen zu tun - nach jedem einzelnen Wähler. (mz)