CDU im Landtag will das Thema Ärztemangel angehen

In Mansfeld-Südharz fehlen 80 Ärzte, in Sangerhausen allein sind es 13. Was passieren soll, um dem gegenzusteuern.

Sangerhausen/MZ - Der Ärztemangel im Kreis treibt auch die Landespolitik um. Das Thema habe er in die Fraktion mitgenommen und man habe sich dort auf einen Selbstbefassungsantrag verständigt, sagte CDU-Abgeordneter Matthias Redlich. „Ich habe mich diesem für die Menschen unserer Region sehr wichtigen Thema angenommen. In meiner Fraktion und im Ausschuss habe ich explizit auf die angespannte medizinische Versorgungslage in Mansfeld-Südharz hingewiesen. Als Abgeordneter der Region sehe ich es als meine Aufgabe und Pflicht, mich mit all meinen Kräften für schnelle, aber auch langfristig tragfähige Lösungen stark zu machen“, teilte der Sangerhäuser mit.