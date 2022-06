Blick in die Werkstatt Carola und Reimar Krüger freuen sich auf Besucher zum „Tag der offenen Töpferei“

Von 10 bis 18 Uhr können Keramikbegeisterte bei Carola und Reimar Krüger in der Obermühle in Blankenheim, bei Hartmut Ehrhardt in Klosterode und bei Silke Becker in Molmerswende reinschauen.