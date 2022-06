Carola Kunde (Linke): Den sozialen Bereich stärken

Carola Kunde ist 33 Jahre alt • lebt in Berga • seit 2015 in der Linken • Mitglied im Verbandsgemeinderat Goldene Aue • lebt in einer Partnerschaft • zwei Kinder • Sozialarbeiterin • Listenplatz 13

Das Engagement gegen ein Rechtsrockkonzert 2013 in Berga war für Carola Kunde einst der Grund, in die Politik zu gehen. Acht Jahre später nun soll dieser Weg sie in den Landtag nach Magdeburg führen. Ihr Augenmerk möchte die 33-Jährige dabei auf das legen, was ihr auch tagtäglich nahe ist. „Ich bin Sozialarbeiterin von Beruf“, so Kunde. „Da weiß ich, welche Probleme es im sozialen Bereich gibt.“ Sie setze sich flächendeckend für Kita-Sozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendkoordinatoren und mobile Familien- und Erziehungsberatungen ein. „Wichtig ist mir, dass die Umsetzung von Verfahrensrechten von Jugendlichen und Heranwachsenden in Strafverfahren konsequent umgesetzt und Maßnahmen, Jugendkriminalität zu begegnen, weiter entwickelt werden“, so Kunde.