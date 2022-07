Büro soll Fördermöglichkeiten für die Thyragrotte vergleichen

Südharz/MZ - Die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten für die Modernisierung des Freizeitbades Thyragrotte in Stolberg (Mansfeld-Südharz) soll jetzt ein Büro prüfen. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend beschlossen. Dafür will die Gemeinde noch in diesem Jahr 36.500 Euro außerplanmäßig ausgeben. Der Beschluss fiel einstimmig und ohne Diskussion.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<