Bürgerversammlung zum Windpark zwischen Riestedt und Sangerhausen geplant

Riestedt/MZ - In Sachen Windpark, der möglicherweise zwischen Riestedt und Sangerhausen entstehen könnte, ist jetzt auch eine Einwohnerversammlung geplant. Das hat Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) angekündigt. Momentan laufen nach Angaben der Stadt Gespräche zur Vorbereitung. „Einen Termin wird es direkt nach der Sommerpause geben, voraussichtlich am 1. September“, hieß es auf Anfrage aus dem Rathaus.

Sangerhausen will Bebauungsplan aufstellen lassen

Vertreter der regionalen Planungsgemeinschaft sollen bei der Einwohnerversammlung dabei sein. Das Gremium hatte am 6. Juli einen 1. Entwurf des Teilplanes Erneuerbare Energien - Windenergienutzung beschlossen und für das Anhörungsverfahren freigegeben. In dem Teilplan wird ein 48 Hektar großes Vorranggebiet für Windenergie bei Riestedt ausgewiesen, wogegen Einwohner protestieren.

Strauß erläuterte erneut die Idee, warum die Stadtverwaltung für die 48 Hektar vom Stadtrat einen Bebauungsplan aufstellen lassen will. Über das Thema war in der jüngsten Ratssitzung lange und kontrovers diskutiert wurden. Am Ende fiel aber keine Entscheidung. Strauß betont, der Beschluss sei als eine Art Vorsorge gedacht. Sollte es wirklich zu den Windrädern kommen, könnten so die Höhen der Anlagen gemäß der Topografie gestaffelt sowie in den höher gelegenen Teilen auf maximal 200 Meter begrenzt werden. Sonst seien dort laut Baugesetzbuch bis zu 280 Meter hohe Windräder möglich. Außerdem würden Einzelwindkraftanlagen außerhalb des Bebauungsplan-Gebiets im Stadtgebiet mit dem Beschluss ausgeschlossen.

Entwurf des Teilplans im Internet einsehbar

Strauß weist weiter darauf hin: „Eine Bestätigung des Vorranggebietes in Riestedt ist mit diesem B-Plan-Beschluss nicht verbunden. Vielmehr wollen wir angesichts der topografischen Gegebenheiten dafür Sorge tragen, dass bei Bestätigung des Teilplans und nur in diesem Fall, die Belastungen durch Windkraftanlagen reduziert werden.“

Der Entwurf des Teilplans kann seit vergangenem Freitag unter anderem auf der Seite der Regionalen Planungsgesellschaft angesehen werden. Dort ist vermerkt, wie man Einwände gegen das Projekt vorbringen kann. Strauß rechnet damit, dass eine Entscheidung über das Projekt frühestens Ende dieses Jahres in der Planungsgemeinschaft fällt. Die Stadt selbst habe damit nichts zu tun. „Eine Zustimmung durch den Oberbürgermeister oder den Stadtrat ist für das Plangebiet nicht erforderlich und steht auch nicht zur Debatte“, so der OB.

›› Der Entwurf des Teilplans im Internet unter: www.rpgharz.de.