Allstedt/MZ - In Allstedt wird in diesem Jahr keine Bürgermeisterwahl mehr stattfinden. „Wir als Kommunalaufsicht werden die Wahl absagen und in Abstimmung mit der Stadt Allstedt einen neuen Termin festlegen“, sagte Matthias Grünewald, Stabsstellenleiter in der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz, am Donnerstag. Damit wird die Wahl schon zum zweiten Mal verschoben.