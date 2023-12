Am 8. Januar 2024 stellen sich die Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Allstedt vor. Beim Wahlforum wird es aber auch eine offene Runde für ganz spontane Fragen geben.

Allstedt/MZ. - Fünf Kandidaten stellen sich am 11. Februar kommenden Jahres der Bürgermeisterwahl in Allstedt: Der Versicherungsmakler Dirk Albrecht (45) aus Allstedt, die Soldatin Christin Beyer-Kögel (43) aus dem Allstedter Ortsteil Mittelhausen, Unternehmerin Cathèrine Kayser (44) aus Hornburg im Seegebiet Mansfelder Land, der Selbstständige Stephan Kiene (63) aus dem Allstedter Ortsteil Beyernaumburg und Diplom-Finanzwirt Daniel Kirchner (46) aus Allstedt.

Bürgermeisterkandidaten stellen sich vor

Am 8. Januar bekommen die Wählerinnen und Wähler die Gelegenheit, die fünf Bewerber um den Posten des obersten Verwaltungschefs in der Einheitsgemeinde Allstedt in einer persönlichen Vorstellungsrunde kennenzulernen. Ab 19 Uhr lädt die Stadtverwaltung an diesem Tag zu einem öffentlichen Wahlforum in die Allstedter Zweifeldhalle ein.

Die Kandidaten können sich an diesem Abend interessierten Wählern vorstellen und die Wähler ihrerseits Fragen an die Bewerber loswerden.

Offene Runde mit spontanen Fragen

Moderieren wird das Forum der Chefreporter der Mitteldeutschen Zeitung in Sangerhausen, Joel Stubert. Fragen an die Bewerber können vorab per Brief oder Mail bei der Sangerhäuser MZ-Redaktion eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 4. Januar. Beim Wahlforum wird es aber auch eine offene Runde für ganz spontane Fragen geben.

Seit März war klar, dass Amtsinhaber Jürgen Richter (CDU) bei der turnusgemäßen Neuwahl nicht wieder antritt. Der 64-Jährige geht nach 20 Jahren im Bürgermeisteramt in den Ruhestand.

Fragen einreichen kann man an die MZ-Redaktion, Grauengasse 1c in Sangerhausen oder per Mail an [email protected]