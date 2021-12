Bundesweite Aktion gegen Schlepper - Razzia auch bei Firma in Oberröblingen

Oberröblingen/MZ/FS - Bei der bundesweiten Razzia gegen Schlepper haben die Ermittler nicht nur Wohnungen am Baumschulenweg in Sangerhausen durchsucht. Wie Andreas Graf, Sprecher des Hauptzollamtes Potsdam, am Donnerstag bestätigte, war der Zoll auch auf dem Gelände der Firma „Euro Pool System“, die in der früheren Mifa-Halle zwischen Sangerhausen und Oberröblingen ihren Sitz hat.

Auch dort wurden Mitarbeiter kontrolliert. Die Aktion wurde vom Technischen Hilfswerk unterstützt, das Zelte für die Kontrolle aufstellte. Wie Graf betonte, wird aber nicht gegen „Euro Pool System“ ermittelt, sondern gegen Verleihfirmen die Mitarbeiter an das und andere Unternehmen illegal vermittelt haben sollen. Die Kontrolle werde derzeit ausgewertet, sagte der Sprecher.