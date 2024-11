Der voraussichtliche Bundestagskandidat Robert Farle will Ende November und Anfang Dezember insgesamt 12.000 Euro an Teilnehmer zweier Veranstaltungen verschenken. Das weckt Erinnerungen an die Wahlkampfaktionen von Tech-Milliardär Elon Muskder jüngst Millionen Dollar an Wähler in den USA gab.

(Foto: Maik Schumann)