Naturschutz BUND gegen weiteren Gips-Abbau in Rottleberode

Die Naturschützer vom BUND sprechen gegen den weiteren und verstärkten Abbau von Gips in Mansfeld-Südharz, speziell in der Karstlandschaft Südharz aus. Sie schlagen zwei Lösungen vor, wie ohne zusätzlichen Abbau der Bedarf an Gips künftig gedeckt werden könnte.