Allstedt/MZ - Die sieben Jahre sind fast rum – in diesem Jahr findet in Allstedt wieder eine Bürgermeisterwahl statt. Den genauen Termin – 24. September – soll der Stadtrat zwar erst am kommenden Montag offiziell beschließen. Dass gewählt wird steht aber fest. Und damit drehen sich in Allstedt schon jetzt viele Gespräche um das Thema, wer da wohl auf dem Zettel stehen könnte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.