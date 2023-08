In der Einheitsgemeinde Allstedt muss möglicherweise schon wieder ein neuer Termin für die Bürgermeisterwahl gefunden werden. Offenbar gibt es einen Fehler in der Stellenausschreibung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ - In der Einheitsgemeinde Allstedt muss möglicherweise schon wieder ein neuer Termin für die Bürgermeisterwahl gefunden werden. Cathèrine Kayser, die von der AfD für den Posten als Allstedter Verwaltungschefin ins Rennen geschickt wird, hat am Dienstag auf einen Fehler in der Stellenausschreibung für das Amt aufmerksam gemacht.