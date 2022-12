Brennende Mülltonne löst in Sangerhausen Großeinsatz der Feuerwehr aus

Die Feuerwehr musste mitten in der Nacht zum Poetengang ausrücken, weil Gefahr für Anbau und Garagen bestand.

Sangerhausen - Eine ganze Reihe Sangerhäuser Feuerwehrleute ist in der Nacht zu Donnerstag unsanft geweckt worden. Gegen 2.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte per Sirene alarmiert und mussten zu einem Feuer am Poetengang ausrücken.