Die Kriminalpolizei hat am Montag die Ursache des verheerenden Feuers in der Stolberger Niedergasse untersucht. Zwar steht nun die Brandursache fest, die Häuser dürfen aber weiterhin nicht betreten werden.

Ursache des verheerenden Feuers in der Stolberger Niedergasse steht fest

Stolberg/MZ. - Die Polizei hat am Montag ihre Ermittlungen zur Ursache des schweren Brandes in der Stolberger Niedergasse aufgenommen und die Beschlagnahme der drei am schwersten betroffenen Gebäude aufgehoben; sie waren bisher versiegelt.