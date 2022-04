Brandanschlag auf frisch sanierte Heineschule in Sangerhausen

Sangerhausen - Auf die frisch sanierte Heineschule in Sangerhausen hat es in der Nacht zu Donnerstag offenbar eine Art Brandanschlag gegeben. Die Sangerhäuser Feuerwehr wurde um 1.45 Uhr alarmiert, weil es am Eingang der Sekundarschule brannte. Sie rückten mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Die Wehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Großer Sachschaden ist offensichtlich nicht entstanden. Die Polizei meldete am Morgen, am Schuleingang sei in der Nacht eine Spraydose explodiert. Anwohner hätten einen Knall gehört und dies gemeldet. „Unsere Ermittlungen in der Sache laufen“, sagte Polizeisprecherin Antje Hoppen.