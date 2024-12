Mehrere Freiwillige Feuerwehren rücken in der Nacht zum ersten Weihnachtstag aus.

Brand in der Weihnachtsnacht auf einem Wohngrundstück in Rotha

Mehrere Feuerwehren sind in der Weihnachtsnacht zu einem Brand in Rotha ausgerückt.

Rotha. - Mehrere Freiwillige Feuerwehren sind in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Brand auf einem Wohngrundstück in der Bergstraße in Rotha ausgerückt. Eine Garage und ein Holzschuppen sind bei dem Feuer vollständig zerstört worden.