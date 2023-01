Brandserie hält Feuerwehr und Polizei in Sangerhausen in Atem

Sangerhausen - Eine Brandserie hat in der Nacht zu Dienstag Feuerwehr und Polizei in Sangerhausen beschäftigt. Im Stadtteil Südwest stand eine Wohnung in Flammen, kurz darauf brannten etwa 15 große Müllbehälter, dazu eine Hecke und zwei Zaunfelder, teilte die Polizei am Morgen mit. Dabei enstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 5.600 Euro.